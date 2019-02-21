مباراة برشلونة واشبيلية - البث المباشر والتغطية الخاصة

2019/02/21 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباراة برشلونة واشبيلية مباشرالبث المباشر لمباراة برشلونة واشبيليةمباراة برشلونة واشبيلية ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني ستكون قمة مرتقبة بكل المقاييس، كون البرسا متصدر الليغا لا ينوي التفريط بفارق النقاط السبعة مع أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، في حين أن إشبيلية يستهدف الفوز الحتمي بهدف تأمين مركزه الرابع من أطماع ملاحقيه خيتافي وألافيس الذان يبعدان عنه بفارق نقطة واحدة.كما سيسعى النادي الأندلسي للثأر من نظيره الكتالوني الذي أزاحه من الكأس بهزيمة قاسية.مباراة برشلونة واشبيلية مباشر على beIN HD3 يوم السبت في تمام الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة.كما يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية على الانترنت ودون تقطيع من خلال beIN CONNECT.للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة، وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

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