شاهد .. بعد أن رمى هود الكرة في ملعبها .. الحكومة مطالبة ببيان موقفها أمام البرلمان بشأن التواجد الأجنبي في العراق

2019/02/21 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصريحات القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد "جوي هود" تضع

الكرة في شباك الحكومة العراقية لبيان موقفها أمام البرلمان والرأي

العام بشأن وجود القوات العسكرية الأميركية في العراق.

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