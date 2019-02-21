خاص | عضو بمجلس كربلاء ينفي اعادة استجواب الطريحي

2019/02/21 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

نفى عضو مجلس محافظة كربلاء زهير احمد، اليوم الخميس، وجود اي اجراء يهدف لاعادة استجواب المحافظ عقيل الطريحي، مؤكدا احترام قرار القضاء الاداري بالغاء اقالة المحافظ.

وقال احمد في حديث خاص لـ"الاتجاه برس" ان "القضاء الاداري قد رد قرار مجلس المحافظة السباق باستقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه"، مبينا ان "مجلس محافظة كربلاء هو جهة رسمية ومؤسساتيه يحترم قرار القضاء وينفذه".

واضاف انه "في الوقت الحالي لا يوجد اي اجراء من قبل مجلس المحافظة لاعادة استجواب المحافظ"، مرحبا في الوقت نفسه بـ"عودة الطريحي الى عمله في المحافظة".

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