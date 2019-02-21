مفوضية الانتخابات تعلق على تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي

2019/02/21 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، على تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي المتعلق بعمل المفوضية.وذكر بيان للمفوضية،تلقته /SNG/،انه” من منطلق شفافية عمل مفوضية الانتخابات فقد خضعت الانتخابات النيابية السابقة التي جرت بتاريخ 12/5/2018 لمراقبة المنظمات المحلية والدولية ومن ضمنها بعثة الاتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات “.واضاف البيان، انه” دأبت المفوضية على الاهتمام بجميع ...

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