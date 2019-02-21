عشراوي: اعتداء الاحتلال على طلبة المدارس عمل غير أخلاقي

2019/02/21 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين، على طلبة مدرسة الخليل الأساسية في البلدة القديمة، هو بمثابة تعد سافر على الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني، وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية التي كفلت حق التعليم وحرمت الاعتداء على المرافق التعليمية والأكاديمية، واصفة إياه بغير أخلاقي وخطير ومستفز.

وطالبت عشراوي في بيان صحفي اليوم الخميس، المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني، واتخاذ تدابير ملموسة وفاعلة من أجل كف يد دولة الاحتلال ومستوطنيها عن مؤسسات دولة فلسطين، وردعها ومحاسبتها ومساءلتها على ممارساتها المخالفة لقواعد القانون الدولي واستخفافها بقرارات الشرعية الدولية.

وأضافت “إن إسرائيل ومنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية تواصل سياستها الممنهجة والقائمة على استهداف وضرب العملية التعليمية والمؤسسات التربوية، ومصادرة حق الأطفال والشباب الفلسطيني في التعليم في مخالفة صريحة ومتعمدة للقانون الدولي والدولي الإنساني”.

وأشارت عشراوي، أن هذا الاعتداء الذي أسفر عن إصابة 30 طفلا بحالات اختناق، يتزامن مع المعركة الانتخابية الإسرائلية وهو جريمة قائمة على العنصرية والكراهية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

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