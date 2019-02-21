الشرطة يتعثر امام الكرخ بدوري القدم العراقي

2019/02/21 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سقط فريق الشرطة لكرة القدم، اليوم الخميس، بفخ التعادل أمام فريق الكرخ بدون اهداف، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب الاخير، ضمن منافسات الدور 18 من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز.

وارتفع رصيد فريق الشرطة بصدارة الدوري الى 41 نقطة، بينما اصبح رصيد الكرخ 37 نقطة في المركز الثاني.

وضمن الدور ذاته، تعادل فريق الكهرباء مع فريق الصناعات الكهربائية بدون اهداف ايضا.

وفاز فريق السماوة على فريق النجف بهدف دون رد، كما فاز فريق امانة بغداد على فريق الميناء بهدفين لهدف.

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