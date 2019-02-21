صحيفة: توجه قوات بريطانية خاصة مدججة بالسلاح إلى مدينة عدن اليمنية

2019/02/21 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، عن توجه قوات بريطانية خاصة مدججة بالسلاح إلى مدينة عدن جنوب اليمن.وقالت الصحيفة، أن “فريقًا من القوات الخاصة البريطانية المصنفة ضمن القوات الخاصة الأخطر في العالم مدجج بالسلاح، ومكون من 12 بريطانيا في مهمات سرية إلى مدينة عدن اليمنية، قادما من جيبوتي على متن طائرة هليكوبتر تابعة لدولة […]

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