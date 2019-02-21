المركزي الأوروبي يعبر عن قلقه بشأن الحرب التجارية العالمية

2019/02/21 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أبدى صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي نظرة قلقة بشأن خطر تكثيف الحرب التجارية العالمية المتصاعدة، وسط إشارات حول بدء جولة جديدة من القروض طويلة الآجل لدعم المصارف بمنطقة اليورو.





وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي عن شهر يناير والصادرة نتائجه اليوم الخميس، أن صناع السياسة قلقون بشأن الأثر المتزايد من تداعيات النزاعات التجارية.





وبحسب محضر الاجتماع، فإنه يبدو أن الشكوك والمخاطر المتعلقة بالعوامل الجيوسياسية وتهديد الحمائية وضعف الأسواق الناشئة وتقلبات الأسواق المالية لا تزال بارزة وتفرض أثراً متزايداً على الاقتصاد العالمي.





وكان المركزي الأوروبي قام خلال اجتماع يناير الماضي بخفض توقعاته الاقتصادية لمنطقة اليورو مستشهداً بالمخاطر على النمو التي تحركت نحو الاتجاه الهابط لكنه أبقى على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير عند مستويات متدنية.





وأوضح البنك أنه استجابة للبيانات الأخيرة والتي جاءت أضعف من التوقعات فقد حدث بعض التراجع في الظروف المالية من خلال تحول خارجي في توقعات السوق لتوقيت أول ارتفاع في معدلات الفائدة الرئيسية.





وعلى صعيد آخر، فإن المركزي الأوروبي أوضح أن هناك مخاطر حادة تحيط بقرار المملكة المتحدة بشأن الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.





وذكر المحضر أن التقلبات تتزايد في بعض أسواق سعر الصرف الأجنبية وعلى وجه الخصوص في أعقاب رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية التي تنظم عملية الانسحاب من الكتلة.





وبحلول الساعة 12:57 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1351 دولار.





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