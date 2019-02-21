2019/02/21 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / العراق والكويت يوقعان اتفاقية تجارية للتعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات

واع / بغداد / ز .أ

اعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، الخميس، عن توقيع اتفاقية مع وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان للتعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات.

وذكر بيان لوزارة التجارة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "العراق والكويت وقعا محضر للتعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات، ويتفقان على اليات للتكامل الاقتصادي وحلحلة المشاكل العالقة بين البلدين".

واضاف العاني أن "الاتفاق العراقي - الكويتي خطوة اولى في الاتجاه الصحيح لتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية وتجاوز اشكاليات المرحلة السابقة".

من جانبه قال وزير التجارة والصناعة الكويتي "وجدنا تفهما عميقا من الرئاسات الثلاثة لأهمية الانطلاق بالعلاقات العراقية الكويتية الى مديات اوسع وأشمل، والذي يربطنا يفوق المصالح الضيقة".

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