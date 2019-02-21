بالوثيقة.. وزير الخارجية ينسب سفراء جدد الى 6 دول

2019/02/21 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت/موازين نيوز/ على وثيقة صادرة من وزير الداخلية محمد علي الحكيم، تتضمن تنسيب سفراء جدد الى 6 دول.

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