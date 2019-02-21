المفوضية ترد على الاتحاد الأوروبي بشأن نزاهة انتخابات 2018

2019/02/21 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

وعدت مفوضية الانتخابات، الخميس، بإعداد تقرير مفصل، واجابة رسمية على ما ورد في تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي حول الانتخابات السابقة.

وذكر بيان للمفوضية أن "مجلس المفوضين عاكف على اعداد تقرير مفصل واجابة رسمية على ماورد في تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي، خاصة في الجانب المتعلق بعمل المفوضية".

وأكد أن "هذا التقرير سيوزع إلى الرئاسات الثلاث والمنظمات الدولية وبعثة الاتحاد الاوربي"، مؤكداً أنه "سينشر بالموقع الرسمي للمفوضية خلال الأيام المقبلة".

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