دي يونج: ميسي الأفضل في التاريخ وحلمي تحقيق الكثير من الألقاب

2019/02/21 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأعرب فرينكي دي يونج نجم وسط ملعب فريق أياكس الهولندي الحالي وبرشلونة القادم عن سعادته الكبيرة بالانتقال المنتظر للفريق الكتالوني.جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها على لسانه صحيفة "ماركا" وأكد خلالها أنه يرى ليونيل ميسي كأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

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وقال دي يونج: "رئيس النادي أخبرني كل شيء عن الفريق وعن مزايا تمثيل برشلونة، لقد ساعدني ذلك كثيرًا، فلطالما رأيت نفسي لاعبًا لبرشلونة، وأردت اللعب هناك منذ كنت طفلًا".



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وأضاف: "أحب اللاعبون هناك وطريقة لعب الفريق، هذا هو فريق أحلامي، وأتمنى أن أكون لاعبًا هامًا في صفوف الفريق وأن أحقق الكثير من الألقاب".

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وأكمل: "لا أستطيع الانتظار حتى ألعب بجوار ليونيل ميسي، أعتقد أنه اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم، وصفه أمر غاية في الصعوبة".

وأختتم تصريحاته: "هو يعد اللاعب الأكثر تكاملًا ويمكنه فعل ما يريده بالكرة أو بدونها، ويصنع العديد من الفرص الخطرة ولديه قدم يسرى مذهلة وذكاء من مستوى آخر".





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