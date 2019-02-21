2019/02/21 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فى الآونة الأخيرة تحولت بعض الهواتف الذكية إلى ألغام تنفجر دون وقت محدد أو سابق إنذار، وهو ما يخلف الكثير من الإصابات لمستخدميها.وسلط موقع "إنجدجيت"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 أسباب احذرها.. تؤدى لانفجار بطارية الموبايل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 أسباب احذرها.. تؤدى لانفجار بطارية الموبايل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).