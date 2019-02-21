تربية ميسان تقدم شرحا مفصلا عن جهود التربية للقضاء على الامية لوفد وزاري رفيع

2019/02/21 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم مدير عام تربية ميسان رياض الساعدي اليوم الخميس, شرحاً مفصلاً عن واقع مشروع محو الامية في محافظة ميسان الى رئيس جهاز محو الامية في

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