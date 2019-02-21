حداد يطالب القضاء الأعلى بتوضيح سبب إزالة اللغة الكردية من الشعار الجديد للمجلس

2019/02/21 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير حداد، الخميس، مجلس القضاء الأعلى بتوضيح سبب إزالة اللغة الكردية من الشعار الجديد للمجلس.

وقال حداد في بيان تلقت وكالتنا نسخة منه، إن "إزالة اللغة الكردية من شعار مجلس القضاء الأعلى مخالف للمادة (٤) أولاً من الدستور العراقي، ولقانون اللغات الرسمية رقم (٧) لسنة ٢٠١٤ ".

وأضاف، "لهذا وجهنا كتاباً رسميا لمجلس القضاء الاعلى نطالب فيه بالتوضيح عن سبب ازالة اللغة الكردية، وسنقوم بمتابعة الموضوع إلى أن يتم إعادة الأمر الى ما كان عليه سابقاً".

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