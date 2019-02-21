2019/02/21 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للحشد تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، انه" بناءً على معلومات من استخبارات الحشد قصف طيران الجيش العراقي نفقا يستخدمه داعش في جبال مكحول قرب قرية المسحك للتخفي ومهاجمة قواتنا الامنية، حيث كان تتواجد فيه عدد من عناصر داعش.واضاف البيان، ان" الحشد الشعبي تمكن من تحديد مقر قيادة داعش في جبال مكحول وتم التنسيق مع طيران الجيش حيث تم قصف المقر وقتل اثنين من الدواعش واصابة عدد منهم".

واشار الى تمكن قوة من اللواء ٥١ في الحشد من محاصرة المكان لمعالجته".انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران الجيش يدمر معسكرا لداعش الاجرامي بجبال مكحول) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طيران الجيش يدمر معسكرا لداعش الاجرامي بجبال مكحول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).