كيف تستفيد من متابعة الأفلام الأجنبية ؟

2019/02/21 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسكندر قيراني بعيداً عن الترفيه وضياع الوقت سأتحدث عن مشاهدة الأفلام الأجنبية کهواية والتعلم في نفس الوقت فهي من الهوايات الجميلة إن لم تتعد الخطوط المصرح بها وتتحول إلى إدمان و هوس وضياع للوقت وأن لا تؤثر على علاقتك بالآخرين أو دراستك .كأي شعب تنعكس ثقافته في فنونه بمختلف انواعها سواء كان أدب أو […]

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