2019/02/21 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وكشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة الصين الطبية في شينيانغ، أن تناول الخضراوات التي تنتمي إلى “الفصيلة الثومية” مثل البصل والثوم والكراث، يساهم في الوقاية من سرطان الأمعاء.وخلال بحث علمي أشرف عليه الدكتور زي لي في مستشفى “فيرست” التابع للجامعة، وشارك فيه 1600 رجل وامرأة، توصل العلماء إلى تراجع احتمالات الإصابة بذلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: كارهو الثوم والبصل “يحرمون” أنفسهم وقاية فعالة من مرض خطير) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: كارهو الثوم والبصل “يحرمون” أنفسهم وقاية فعالة من مرض خطير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).