فيديو: اصطدام قطار بسيارة في الكاظمية

2019/02/21 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي, الخميس, مقطعا مرئياً يظهر اصطدام قطار باحدى العجلات أثناء مروره في منطقة الكاظمية.وأظهر المقطع الذي نشرته صفحة الناشط منير الجبوري, واطلع عليه “ناس” اليوم (21 شباط 2019), اصطدام القطار بعجلة أثناء سيره ببطء, نتيجة لازدحام شديد اضطر العجلة أن تكون جزء منها على سكة الحديد, […]

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