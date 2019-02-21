لبنان.. إلغاء عضوية برلمانية من كتلة الحريري بتهمة

2019/02/21 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن المجلس الدستوري اللبناني "أعلى سلطة قضائية"، اليوم الخميس، إلغاء عضوية ديما الجمالي، بالبرلمان، عقب "إثبات العبث" بغرفة انتخابية في دائرتها "طرابلس".والجمالي هي نائبة عن تيار المستقبل، بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري.وقرر المجلس الدستوري إجراء الانتخابات على المقعد السني الخامس بطرابلس خلال شهرين.وقال رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان، في مؤتمر صحفي ببيروت، إنه جرى مراجعة "القلم" (غرفة بمركز اقتراع)، وثبت تعرض الأوراق للعبث.ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة خلال شهرين، وفق قانون الانتخابات، في دائرة طرابلس وحدها، أي الدائرة المصغرة. يشار إلى أن الطعن بحق جمالي جاء من جانب منافسها عن المقعد السني في دائرة طرابلس طه ناجي، وهو يتبع لجمعية المشاريع الإسلامية القريبة من قوى 8 آذار المؤيدة لدمشق. وجرت الانتخابات النيابية في 6 مايو/ أيار من العام الماضي على أساس قانون النسبية مع الصوت التفضيلي لكل مرشح على لائحة معينة.وكانت كتلة المستقبل قد فازت بـ21 نائباً في مختلف المناطق اللبنانية من أصل 128 نائباً يشكلون البرلمان.

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