رغم رائحتهما الكريهة.. الثوم والبصل سلاحك ضد مرض خطير

2019/02/21 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحجم كثيرون عن تناول البصل بسبب رائحته النفاذة الكريهة، إلا أن أولئك يجهلون أنهم بذلك يحرمون أنفسهم من فرصة الوقاية من مرض خطير.

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