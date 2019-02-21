قائد حشد الانبار يكشف امتلاك “الدواعش” أنفاقا سرية تحت الأرض في المناطق الصحراوية

2019/02/21 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… كشف قائد حشد محافظة الانبار اللواء طارق العسل، الخميس، وجود أنفاق سرية لعصابات “داعش” الإجرامية في المناطق الصحراوية تهدد أمن وسلامة القوات الأمنية والمدنيين.وقال العسل في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “عصابات داعش الإجرامية تمتلك أنفاقاً سرية تحت الأرض يصعب الاستيلاء عليها واستخدمت في عمليات اختطاف عديدة استهدفت منتسبي القوات […]

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