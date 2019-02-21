ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية

2019/02/21 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… تجاوزت أسعار البلاديوم 1500 دولار للأوقية للمرة الأولى، بفعل نقص المعروض المستمر منذ فترة طويلة، بينما ارتفع الذهب إلى مستوى جديد هو الأعلى في عشرة أشهر، مع تعثر الدولار قبل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

والبلاديوم عنصر مهم في صناعة المحولات التحفيزية المستخدمة في أنظمة عوادم السيارات، وتحسن الطلب من قطاع السيارات يدعم صعود المعدن.

وارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1500.50 دولار للأوقية (الأونصة)، وبحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش كان المعدن مرتفعاً 0.8 بالمئة إلى 1492 دولاراً للأوقية.

وصعد البلاديوم نحو 19 بالمئة منذ بداية العام الحالي، ليصبح واحداً من أفضل المعادن أداء.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 19 أبريل 2018، مع تعثر الدولار بفعل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية والتفاؤل بمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1342.45 دولار للأوقية بعد صعوده إلى 1346.73 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1345.7 دولار للأوقية.



(النهاية)

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