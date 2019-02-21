السعودية تنفذ حكم الاعدام بصومالي أدين بالزنا بأربع نساء في جدة

2019/02/21 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… نفذت السلطات السعودية، اليوم الخميس، حكم الإعدام بوافد يحمل الجنسية الصومالية في مدينة جدة، بعد إدانته بالسطو، والزنا بأربع نساء بالقوة.

وذكرت صحيفة سبق السعودية، أن الوافد الصومالي أقدم على الترصد لسبع شقق سكنية والسطو عليها صباحاً، مستغلًّا فترة دوام أصحابها، وفعل فاحشة الزنا بأربع نساء بالقوة تحت التهديد بالسلاح الأبيض (سكين) وسلب ما بحوزتهن من مبالغ مالية ومجوهرات وأجهزة اتصال (نقال).

وأشارت الصحيفة إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائمه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.



(النهاية)

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