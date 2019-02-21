انفجار قرب مستشفى

2019/02/21 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلوقع انفجار، اليوم الخميس، قرب مستشفى "ديرسم" وسط مدينة عفرين بكوردستان سوريا، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى في حصيلةٍ أولية.وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، بأن "أكثر من عشرة أشخاص أصيبوا، بينهم أطفال، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مشفى (ديرسم) وسط مدينة عفرين".يتبع..

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