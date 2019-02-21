واع تنشر البيان الختامي لمؤتمر مكافحة إعلام داعش وفكره

2019/02/21 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الانباء العراقية "واع" البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام داعش وفكره.

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