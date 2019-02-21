أسعار الذهب دون ذروة 10 أشهر

2019/02/21 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظل الذهب، اليوم الخميس، دون ذروة 10 أشهر التي سجلها في الجلسة السابقة مع صعود الدولار، بعد محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الذي جدد توقعاته بشأن رفع أسعار الفائدة هذا العام.

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