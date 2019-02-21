إشبيلية يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة برشلونة

2019/02/21 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى فريق إشبيلية الإسباني، ضربة قوية، قبل مواجهته المقبلة أمام

برشلونة بمنافسات

الليجا.

ويستقبل النادي الأندلسي نظيره الكتالوني، على ملعب "رامون سانشيز

بيزخوان"، يوم السبت المقبل، بمنافسات الجولة 25 لليجا.

وأفاد نادي إشبيلية أن نجمي الفريق سيرجيو اسكوديرو وخيسوس نافاس

تعرض للإصابة في مباراة الأمس أمام لاتسيو بالدوري الأوروبي.

تم استبدال اسكوديرو بعد مرور 6 دقائق من عمر اللقاء، حيث عانى من

إصابة في الساق اليمنى.

وبالنسبة لنافاس فيعاني اللاعب من إجهاد، وسيخض للفحص الطبي.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن هناك شكوك حول لحاق اسكوديرو

ونافاس بمواجهة الفريق الكتالوني.

يذكر أن إشبيلية فاز على لاتسيو وحسم تأهله لدور الـ16 باليورباليج.

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