الفتح يكشف عن الجهات الرافضة للتوقيع على مسودة قانون طرد القوات الأمريكية

2019/02/21 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف تحالف الفتح ، الخميس، عن الجهات السياسية الرافضة للتوقيع على مسودة قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الأمريكية المتواجدة بشكل غير شرعي، فيما أكد أن تحالفي الفتح وسائرون قادرين على تحقيق أغلبية داخل مجلس النواب لتمرير القانون.وقال عضو التحالف حنين قدو في تصريح لـ/ المعلومة /، إن […]

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