2019/02/21 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FJMc_WkIVAE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدين قرار الاحتلال قرصنة أموال الشعب الفلسطيني) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدين قرار الاحتلال قرصنة أموال الشعب الفلسطيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).