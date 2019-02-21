البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام داعش وفكره

2019/02/21 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ختام فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام داعش وفكره الذي احتضنته العاصمة العراقية الحبيبة بغداد على مدى يومي العشرين من شباط و الحادي و العشرين من الشهر نفسه لعام 2019 برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي المحترم وبمشاركة ممثلين وخبراء ومستشارين وباحثين من أكثر من 60 دولة ومنظمة ووكالة دولية.والذي […]

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