2019/02/21 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قوات البيشمركة بدء المسوحات الميدانية المشتركة مع القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها.

وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور في تصريح، إن اللجان المشتركة بين بغداد وأربيل تخطط لإجراء دراسة ميدانية، من أجل إعادة انتشار قوات البيشمركة والجيش العراقي في هذه المناطق.

وأضاف ياور، أن اللجان المشتركة تواصل عملها في قضاء طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين، وقضاء كفري في محافظة ديالى.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيشمركة: بدء المسوحات الميدانية المشتركة مع القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيشمركة: بدء المسوحات الميدانية المشتركة مع القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).