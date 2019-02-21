الإنفلونزا تقتل 2800 شخص في فرنسا

2019/02/21 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، وفاة 2800 شخص خلال أسبوعين، بسبب الإنفلونزاوقالت الوزارة في بيان لها، إن المتوفين لقوا مصرعهم جراء انتشار وباء الأنفلونزا الذي يتسبب فيه فيروس"."H3N2" خلال فصل الشتاء.

وأوضحت الوزارة أن "ألفين و800 شخص لقوا حتفهم على مدار الإسبوعين الماضيين"، مشيرة إلى أن "87% من المتوفين تزيد أعمارهم عن 75 عاما"".انتهى/س

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