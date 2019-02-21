2019/02/21 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشف الأدميرال الروسي المتقاعد فسيفولود خميروف ،الخميس، عن إمكانية قيام البحرية الروسية بإطلاق 40 صاروخا من طراز “تسيركون” على مراكز التحكم الأميركية في آن واحد.وقال خميروف: “قد يصل عدد السفن الحربية والغواصات المزودة بصواريخ “تسيركون” والتي تناوب في غرب المحيط الأطلسي وشرق المحيط الهادئ إلى سفينتين أو ثلاث سفن في كل اتجاه ولديها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أدميرال: البحرية الروسية يمكنها إطلاق 40 صاروخ “تسيركون” على أهداف أمريكية في إن واحد alansaar.

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