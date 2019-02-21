2019/02/21 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت صحيفة عبرية، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى المغرب، وذلك قبل الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في التاسع من شهر أبريل/نيسان المقبل.وقالت صحيفة “يديعوت احرونوت”، أن “نتنياهو يحاول تعزيز الإنجازات التي تحققت في العالم الإسلامي من خلال السعي لزيارة المغرب قبل تلك الانتخابات”.وأضافت الصحيفة، أن “الرئيس الصهيوني سينظر إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضمن مساعيه لكسب العرب..



صحيفة عبرية: نتنياهو سيزور المغرب قبل الانتخابات الإسرائيلية alansaar.

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