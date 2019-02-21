العلاقة بين حزبي بارزاني والاتحاد الوطني .. تتجه لــ

2019/02/21 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سياسة ,

2019/02/21 20:01

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بغداد- العراق اليوم:

قالت تقارير صحفية أن ‏العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني اتجهت إلى منحى ‏خطير ينذر بعواقب لا يتوقعها أكثر المتفائلين.

قالت التقارير، اليوم، ان الخلافات تفاقمت بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، بعد عقد ‏جلسة برلمان كردستان دون مشاركة الاتحاد، وهو الأمر الذي دعا الأخير للتلويح باللجوء إلى خيارات صعبة ‏مع الديمقراطي؛ لضمان مكانته ودوره.‏

ورغم توصل الحزبين إلى اتفاق حول آلية توزيع المناصب ‏في حكومة الإقليم، إلا أن ملف تسمية محافظ جديد لكركوك يقف عقبة كبرى أمام تحقيق الاتفاق النهائي؛ للإسراع بتشكيل حكومة الاقليم بعد مرور 5 أشهر على انتهاء الانتخابات في الاقليم.

وقال عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني فريد اسسرد إن الاتحاد أمامه العديد من الخيارات للتعامل مع الحزب الديمقراطي في سعيه ‏لتحقيق مشاركة عادلة للحكم بالإقليم ، لافتا إلى أن المشاركة في حكومة الإقليم المقبلة مع الديمقراطي، مرهونة ‏بتوقيع الاخير على الاتفاق السياسي الشامل ومدى التزامه بتطبيق الاتفاق.‏

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