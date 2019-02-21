2019/02/21 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

أعلنت السلطات العراقية، الخميس، انها تمكنت من تفكيك ما وصفتها بـ"أكبر مجموعة تمويل" لت...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( جهاز المخابرات الوطني يعلن تفكيك أكبر مجموعة تمويل لداعش في العراق) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( جهاز المخابرات الوطني يعلن تفكيك أكبر مجموعة تمويل لداعش في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).