جهاز المخابرات|| تفكيك أكبر مجموعة تمويل لداعش في تأريخ العراق

2019/02/21 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهازُ المخابراتِ العراقي اليومَ تفكيكَ ما وصفها بـ"أكبرِ مجموعةِ تمويلٍ" لتنظيم داعشَ في تأريخ البلاد.

وقال الجهازُ في بيان أِن هذه المجموعةَ تَعتَمدُ بتمويلها

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