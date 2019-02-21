الفتح وسائرون يقدمان مرشحين جدد للداخلية والدفاع

2019/02/21 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالفُ سائرون عن توصل اللجنةِ السداسيةِ المشكلةِ من قبلِ سائرون والفتح لترشيحاتٍ جديدةٍ للوزارات الأربع المتبقيةِ بالحكومة الحالية.

النائبُ محمد الغزي أوضح أن اللجنةَ توصلت

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