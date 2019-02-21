مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث سير في الديوانية

2019/02/21 | 18:03

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الخميس، اعتقال لصوص حقائب نسائية شمالي العاصمة.

وذكرت مديرية النجدة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "دوريات نجدة الشعلة، واثناء تجوالها استنجدت بها أحد المواطنات تعرضت لسرقة حقيبت

بغداد اليوم- متابعة

قتيل واصيب العشرات من الاشخاص، اليوم الخميس، اثر انفجار سيارة مفخخة في ريف دير الزور بسوريا قرب الحدود مع العراق.

وقالت وسائل اعلام، إن "سيارة مفخخة انفجرت عصر اليوم، في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، قرب الحدود الس

بغداد اليوم- النجف

تمكنت خلية الصقور الاستخبارية في محافظة النجف، الخميس، من الإطاحة بعصابة مختصة بالقتل، ارتكبت جريمة بحق فتاة في مول بمدينة الكوفة.

وقالت مديرية شرطة محافظة النجف، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "عصابة متكونة م

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