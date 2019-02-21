النزاهة تحقق بصرف أموال أغذية الأطباء في صحة ذي قار

2019/02/21 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شبكة اخبار الناصرية:

أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن أجهزة التحقيق في هيئة النزاهة فتحت تحقيقا موسعا بملف أغذية الأطباء بدائرة صحة المحافظة.





شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن أجهزة التحقيق في هيئة النزاهة فتحت تحقيقا موسعا بملف أغذية الأطباء بدائرة صحة المحافظة.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان" مكتب تحقيقات النزاهة في محافظة ذي قار فتح تحقيقا موسعا بملف أغذية الأطباء في دائرة صحة المحافظة".وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن " الهيئة فتحت الملف الخاص بالاغذية في عام واحد 2014"، مشيرا إلى أن " عملية استقدام قد تصدر بحق العديد من الموظفين في الدائرة إذا ما ثبتت الخروقات التي تبحث عنها الهيئة". انتهى، ت م ع.

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