الأسهم الأمريكية تتراجع بالمستهل بعد بيانات اقتصادية

2019/02/21 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة.





وقاد قطاعا المرافق العامة والرعاية الصحية خسائر البورصة الأمريكية، فيما كان سهم "نايكي" أكبر الخاسرين في المؤشر الصناعي "داو جونز".





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن هبوط حاد للنشاط الصناعي في فيلادلفيا خلال فبراير ليتحول للنطاق السالب للمرة الأولى منذ مايو 2016.





أما طلبات السلع المعمرة بالولايات المتحدة فقد ارتفعت خلال ديسمبر لكنها فشلت في الوفاء بتوقعات المحللين، في حين تراجع طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين.





وتأتي البيانات السلبية في الغالب بعد يوم من إعلان محضر الفيدرالي الذي أشار فيه إلى دعمه لسياسة الصبر حيال معدلات الفائدة حتى تتضح الرؤية بشأن التوقعات الاقتصادية.





وفي الشأن التجاري، كشف تقرير صحفي أن واشنطن وبكين تعملان على مذكرات تفاهم مشتركة قد تساهم في تشكيل قواعد صفقة تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع "داو جونز" الصناعي بنحو 0.09% إلى 2593.7 نقطة.





كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2% إلى 2780.05 نقطة، فيما هبط "ناسداك" بنحو 0.1% مسجلاً 7479.7 نقطة.





وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 96.446.





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