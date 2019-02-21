طلبيات السلع الأمريكية المعمرة ترتفع بأقل من التقديرات

2019/02/21 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: صعدت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة لكن بوتيرة تقل عن التقديرات خلال الشهر الأخير من العام الماضي، مع زيادة استثمارات شركات الطيران.





وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الخميس، أن طلبيات السلع المعمرة بالولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 1.2% في شهر ديسمبر الماضي مقابل ارتفاع 1% في نوفمبر السابق له.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن طلبيات السلع المعمرة سوف ترتفع بنسبة 1.6% خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.





وبالنسبة لطلبيات السلع المعمرة الأساسية والتي تستثني وسائل النقل، فشهدت زيادة بنسبة 0.1% خلال ديسمبر الماضي، مقابل تراجع بنحو 0.2% في نوفمبر السابق له.





أما طلبيات السلع المعمرة والتي تستبعد وسائل الدفاع، فسجلت زيادة 1.8% في ديسمبر مقابل استقرار المؤشر في نوفمبر السابق له.





وبحسب البيانات، فإن طبيات الطائرات غير الدفاعية وقطع الغيار ارتفعت بنسبة 28.4% في ديسمبر على أساس شهري مقابل زيادة 4.5% في نوفمبر كما زادت طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية بنحو 3.7% بالفترة نفسها مقابل ارتفاع 0.3% في الشهر السابق له.





وفي المقابل، تراجعت طلبيات الطائرات الدفاعية وقطع الغيار بنحو 30.5% في ديسمبر مقابل زيادة 29% في الشهر السابق له.





وبحلول الساعة 1:58 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بأكثر من 0.2% لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1363 دولار.





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