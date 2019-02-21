2019/02/21 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري, اليوم الخميس, تسلل عصابات “داعش” الإجرامية إلى مدينة الموصل.وقال الجبوري في تصريح صحفي اطلعت عليه " العهد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء الجبوري ينفي تسلل عناصر من “داعش” إلى الموصل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء الجبوري ينفي تسلل عناصر من “داعش” إلى الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).