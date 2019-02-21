روسيا تعلن ساعة الصفر لاطلاق قمر مصري جديد إلى الفضاء

2019/02/21 | 18:07

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أعلنت وكالة الفضاء الروسية، روس كوسموس، عن ساعة الصفر لإطلاق القمر الصناعي المصري الجديد &quo...

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