اعتقال لصوص

2019/02/21 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمديرية حصل عليه موقع "الغدير"، ان" دوريات نجدة الشعلة اثناء تجوالها استنجدت بها أحد المواطنات تعرضت لسرقة حقيبتها النسائية، وبداخلها موبايل ومبلغ من المال من قبل سائقي دراجة نارية يستقلها شخصان".وأضاف البيان، ان" الدوريات قامت على الفور بمنادات السيطرة المركزية، وطوقت المنطقة، وتمكنت بعد ملاحقة اللصوص من القاء القبض عليهم، وعند استنطاقهم اعترفوا بسرقتهم للحقيبة".انتهى..م.ر

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