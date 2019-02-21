2019/02/21 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر البيان الذي صدر عن المؤتمر وحصل عليه موقع "الغدير"، انه" قدم فيه المشاركون على مدى اليومين افكارا ومشاريع ومقترحات ورؤى ومعالجات علمية اختزلها "46" بحثا متخصصا قدمت في عشر جلسات وبأشراف لجنة علمية مختصة".وهذه هي التوصيات التي خرج بها المؤتمر:- العمل المشترك مع التحالف الدولي لبناء وتطوير القدرات العراقية التخصصية في مكافحة اعلام داعش وفكره في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء السيبراني.- تكثيف التعاون الدولي لمنع اعلام داعش من استغلال الفضاء الالكتروني و الاستمرار بالعمل على ازالة ارشيف داعش الالكتروني بكل انواعه واشكاله.- يتبنى التحالف الدولي دعم انتاج ١٠٠ فيلم قصير بالتعاون مع مؤسسات الانتاج والتسويق العالمي و يقام في بغداد.- اتفاق المؤتمرين على ترتيب متطلبات اقامة مؤتمر دولي للخطاب المعتدل خلال النصف الثاني من هذا العام.- دعم جهود العراق في الملاحقة الدولية لوسائل الاعلام التي تدعم وتروج للارهاب والتطرف من خلال التنسيق مع فريق التحقيق الدولي في جرائم داعش.واضاف البيان، انه" وفي الختام نستذكر بكل فخر واكبار تضحيات اولئك الابطال الذين علقوا انتصاراتهم على عباءة التاريخ التي صاغتها قواتنا الامنية جيشا وشرطة وحشدا و بيشمركة و جهاز مكافحة الارهاب".يشار الى ان فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام داعش وفكره احتضنته العاصمة بغداد على مدى يومي العشرين من شباط و الحادي و العشرين من الشهر نفسه لعام 2019 برعاية رئيس مجلس الوزراء "عادل عبد المهدي"، ومشاركة ممثلين وخبراء ومستشارين وباحثين من أكثر من 60 دولة ومنظمة ووكالة دولية".انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام داعش وفكره) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام داعش وفكره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).