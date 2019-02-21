الحلبوسي : أمام العراق والكويت فرصة كبيرة لتطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي

2019/02/21 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي, الخميس, أن العراق والكويت أمامهما فرصة كبيرة لتطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي بين البلدين.وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه, إن “رئيس مجلس النواب, استقبل, اليوم, وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان والوفد المرافق له, وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات […]

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