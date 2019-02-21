2019/02/21 | 18:14

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المرصد السوري: مقتل 20 شخصا غالبيتهم من عمال حقل نفطي بتفجير سيارة مفخخة شرق سوريا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرصد السوري: مقتل 20 شخصا غالبيتهم من عمال حقل نفطي بتفجير سيارة مفخخة شرق سوريا.



قناة الغد.

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