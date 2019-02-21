العراق والكويت يوقعان محضرا للتعاون الثنائي في جميع المجالات

2019/02/21 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان والوفد المرافق له.وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (21 شباط 2019)، إنه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة”.[…]

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